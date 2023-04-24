الأبنية التعليمية تسند تنفيذ صيانة وإنشاء وتوسعة عدد من مدارس الغربية

أسندت الهيئة العامة للأبنية التعليمية تطوير عدد من المدارس وصيانتها، وإنشاء عدد من المدارس الجديدة، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير مدارس الجمهورية.

وحسب مصدر مسئول بالهيئة، فازت شركة الطارق للمقاولات العامة والتوريدات بصيانة وإحلال مدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة تصل إلى 7.8 مليون جنيه.

فيما فازت نفس الشركة بصيانة وتوسعة مدرسة السيدة عائشة بنات بتكلفة تصل إلى 4.8 مليون جنيه.

وفازت شركة نجلاء حمدي للمقاولات بتوسعة مدرسة كفر الهواشم بتكلفة تصل إلى 9.8 مليون جنيه، كما فازت الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بصيانة وإحلال مدرسة كفر العرب بتكلفة 7 ملايين جنيه.

كما تمت ترسية صيانة مدرسة دريم واي للمقاولات العامة بتكلفة 3.8 مليون جنيه، فيما فازت شركة الطارق للمقاولات العامة بصيانة وتوسعة مدرسة صلاح الدين بتكلفة 4.3 مليون جنيه.

وفاز مكتب الحنين للمقاولات المتكاملة بتعلية وصيانة مدرسة عزبة خليل بتكلفة 2.3 مليون جنيه، فيما فازت شركة المعماري الحديثة بإنشاء مدرسة كفر حشاد الرسمية لغات بتكلفة 16.4 مليون جنيه، بينما تمت ترسية إنشاء مدرسة ناجي سلطان على شركة أنجال المهندس حسن مناع بتكلفة 13.3 مليون جنيه.

كما تمت ترسية توسعة مدرسة على العباري على شركة فيدا للمقاولات بتكلفة تصل إلى 4 ملايين جنيه، كما فازت الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بإنشاء مدرسة الفرستق بتكلفة 18.3 مليون جنيه.

كما تمت ترسية إنشاء مدرسة هاشم شريف لشركة دريم واي للمقاولات بتكلفة 9.7 مليون جنيه، بينما فازن شركة النحال للهندسة والمقاولات بإنشاء المدرسة الرسمية المتميزة للغات بتكلفة 27.5 مليون جنيه، فيما فازت مكتب الصفا للمقاولات العامة بتعلية إدارة السنطة التعليمية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كان اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أشار قبل عام ونصف، إلى وجود العديد من المشروعات الموضوعة على خطة الهيئة لصيانة وإنشاء مدارس جديدة بمحافظة الغربية.

ولفت إلى أن تلك المشروعات تقع ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة” ، حيث تمت مناقشة ” موقف 101 مشروع منها 34 مدرسة جديدة، 45 صيانة ورفع كفاءة و 22 آخرين توسع وإحلال جزئي وكلي .

كما تمت مناقشة المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية ومدى الإنجاز في بناء عدد كبير من المدارس في جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة بناء مبنى مستقل للمدرسة الرسمية الدولية بطنطا “IPS” .