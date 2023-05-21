«الأبنية التعليمية» تستهدف إنشاء المدرسة المصرية اليابانية 1 ببدر بتكلفة 53.5 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية – محافظة القاهرة – بترسية انشاء المدرسة المصرية اليابانية 1 ببدر، وذلك على شركة تشييد للاستثمار العقاري ” التابعة للشركة القابضة للتشييد”.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال” إلى أنه تم ترسية تنفيذ المشروع بتكلفة تصل الى نحو 53.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد منافسة مع كل من مجموعة بداية للتشييد والبناء، بالاضافة الى شركة الصفوة للمقاولات، بالاضافة الى شركة أركيمارين للمقاولات والتي تقدمت لتنفيذ المشروع بتكلفة تصل الى 91.9 مليون جنيه.

وشهد العام الماضي، دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة.

ويعتمد النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus.

وخلال اغسطس 2017 تم قال المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” إنه تم الانتهاء من تأسيس شركة مشتركة فى هيئة الاستثمار بين شركة المقاولات المصرية بنسبة 50% وشركات النصر والمعادى ومصر الجديدة للإسكان، وهى شركات شقيقة بنسبة 50%، وتم تسميتها شركة التشييد للتطوير العقارى، وتم بالفعل دفع 10% سيتم زيادتها إلى 25% الفترة المقبلة، لافتا أن المهندسة أنصاف على مصطفى تتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة.

وأضاف فائق البنا أن الشركة الجديدة ستستغل الأراضى المتاحة، لإنشاء مشروعات عقارية جديدة سكنية وتجارية، وستقوم بتسويقها، معتبرا أنها خطوة مهمة لاستغلال الاصول بشكل أمثل وفق توجيهات المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير.