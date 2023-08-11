الأبنية التعليمية تجري صيانة عدة مدارس بالفيوم بتكلفة 108 ملايين جنيه

أجرت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ترسية صيانة عدد من المدارس على مستوى محافظة الفيوم، ضمن خطة الهيئة لتطوير المدارس الحكومية بتكلفة تصل إلى 108 ملايين جنيه.

وحسب بيانات الهيئة، فقد تم ترسية صيانة مدارس المجموعة الأولى ببندر الفيوم على شركة السلام للمقاولات المتكاملة بقيمة تصل إلى 22 مليون جنيه، كما تم ترسية صيانة مدارس المجموعة الثانية مركز سنورس على شركة المهندسون العرب للمقاولات بقيمة تصل إلى 22 مليون جنيه أيضا.

كما تم ترسية صيانة مدارس المجموعة الرابعة بمدارس مركز طامية على المكتب الهندسي للإنشاء والتعمير، بقيمة تصل إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترسية صيانة المجموعة الخامسة بمركز ابشواي على شركة العمراوي للمقاولات بقيمة 22 مليون جنيه.

كما تم ترسية صيانة سنوية مدارس المجموعة السادسة مركز يوسف الصديق، على شركة محمد أسامة عبداللطيف بقيمة تصل إلى 22 مليون جنيه.

وفي ديسمبر الماضي خططت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال العام الجديد 2023م ، إتاحة التعليم للجميع دون تميز، وتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية) .

كما تتصمن خطة الوزارة في 2023، تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة؛ وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة ، و تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلا عن توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

وعلي مستوي قطاع الأبنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي بإجمالي 5106 فصول، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي بإجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الأبنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوي عام، باجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصلا.

ويبلغ إجمالي إتاحة التجهيزات للمدارس 300 ألف تختة لمدارس منشأة حديثا، وعدد التخت للإحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا .