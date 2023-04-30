«الأبنية التعليمية» بالإسكندرية تسند صيانة 10 مدارس بتكلفة 60 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بترسية عدد من المناقصات الخاصة بصيانة عدد من المدارس بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى قرابة 60 مليون جنيه، في ضوء خطة الهيئة لإصلاح مدارس المحافظة خلال الصيف المقبل.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة، أنه تمت ترسية مشروع إحلال كلى لمدرسة الحسين بن على الابتدائية، على شركة الخبراء للتجارة والمقاولات العامة (EGC ) وذلك بتكلفة تصل الى 13.5 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع شركة المهندس للاستشارات الهندسية والمقاولات العمومية والتي كانت قد تقدمت بعرض قدره 16 مليون جنيه.

وتمت ترسية احلال جزئي لمدرسة قاسم أمين الاعدادية لشركة هشام يونس، وذلك بتكلفة تصل الى 11.5 مليون جنيه.

كما تمت ترسية تنفيذ إصلاحات بمدرسة محمود صدفي الاعدادية للجمعية التعاونية الانتاجية بتكلفة 2.7 مليون جنيه، فضلا عن ترسية إصلاح مدرسة الشهيد عقيد أحمد الطحاوي لشركة المصرية المصرية للمقاولات العامة بتكلفة تصل الى 5.2 مليون جنيه.

فيما تم ترسية إصلاح مدرسة مشروع ناصر، للجمعية التعاونية الانتاجية للأعمال الانشائية والكهروميكانيكية بتكلفة تصل الى 3 مليون جنيه، وإصلاح مدرسة بن أنس لشركة البحيري للمقاولات العمومية بتكلفة تصل الى 2.2 مليون جنيه، بالاضافة الى إصلاح مدرسة الجزائر ب عبر شركة الشرف للمقاولات العمومية بتكلفة 1.4 مليون جنيه، بالاضافة الى ترسية اصلاح مدرسة المامون ( الشهيد عمر خالد سلامة) لشركة ادفانس للمقاولات العمومية بتكلفة 1.1 مليون جنيه، كما تم ترسية إصلاحات بمدرسة النهضة الجديدة للجمعية التعاونية الانتاجية للأعمال الانشائية والكهروميكانيكي والتخطيط العمراني بتكلفة تصل الى 3.3 مليون جنيه.

وكان قد أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، خلال سبتمبر الماضي، أنه تم طرح 17 مدرسة جديدة وترسيتها على الشركات في الإدارات التعليمية التي تعانى عجزًا في المدارس، من خلال هيئة الأبنية التعليمية التي تتابع تسكين الطلاب والتوسع في مجمعات مدارس التعليم الأساسي لتقليل الكثافات داخل الفصول، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة العملية التعليمية.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية تتبع إستراتيجية جديدة لاستيعاب عدد الطلاب، في ظل عدم توافر أراض لبناء مدارس جديدة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية على استغلال الفراغات المتواجدة بالمدارس، مثل الأحواش والمناطق الفضاء بكل مدرسة لبناء فصول تستوعب زيادة عدد الطلاب.

وأكد أبو زيد قيام هيئة الأبنية التعليمية بحصر الأماكن الواسعة بكل مدرسة على حدة، وتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتوفير فصول، على أن يتم إدراجها ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة، والخطة الخمسية المستقبلية للعام المقبل، وفقًا لعدد السكان، لافتًا إلى أن المدارس التي تبنى حاليًّا يتم توجيه ميزانيتها بها للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى وجود توجه جديد للدولة تسعى «الإسكندرية» إلى تطبيقه، يتمثل في إمكانية تجميع مدارس التعليم الأساسي داخل مجمع متكامل؛ لتحقيق راحة أكثر لأولياء الأمور، لدخول الطالب مرحلة رياض الأطفال، ومنها إلى الجامعة.

في سياق متصل، لفت إلى أنه تم تحديد فترات زمنية محددة لصيانة المدارس أو تجديدها أو إنشائها، وفق اجتماع تم مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية،

والذي تم خلاله الاتفاق على أن مد صيانة أي مدرسة لا يزيد عن شهرين فقط، في حين أن إنشاء المبنى الجديد لا يزيد عن ستة أشهر، وذلك في إطار إستراتيجية التوجه السريع لتسلم الأبنية، وتسكين الطلاب؛ لعدم تعطيل العملية الدراسية.

وأشار إلى أنه سيتم، خلال الفترة المقبلة، تبني سياسة جديدة لأعمال صيانة المدارس، بالاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية، من خلال التطرق للصيانة دون تحديد مناطق بعينها لصيانة جميع مدارسها،

ومن المقرر أن تتم الصيانة بأكثر من إدارة تعليمية بشكل متفرق؛ حتى لا تتأثر إدارة بعدم إتاحة مدارس واستكمال العملية التعليمية، في حين أن التوجه السابق كان يعتمد على اختيار الصيانة بناء على الاحتياج، دون النظر للجانب التعليمي.