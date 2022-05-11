الأبقار والذرة والخشب أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال أسبوع (جراف)

استقبل ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المختلفة، حيث وصل الميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر 48 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” أن عدد السفن الموجودة بالميناء خلال الفترة سالفة الذكر بلغ 99 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل 35313 طن خردة و6853 طن فول و21900 طن سلاج و22205 طن ذرة.

كما استقبل الميناء 352 طن أبقار (عجول تسمين) و9375 طن أبلاكاش و2500 طن عدس ويضاف إلى ما سبق 4402 طن ميثيل جلايكول.

وأوضح المركز الإعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 26791 طن فوسفات و16900 طن يوريا و1000 طن مولاس.

كما قام الميناء بتصدير 5400 طن رمل علاوة على 5202 طن رمل زجاجي.

وذكر المركز الإعلامي أن ميناء دمياط استقبل خلال الفترة سالفة الذكر ناقلة الغاز المسال (FLEX AURORA) التي ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 الف طن من الغاز المسال.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 4322 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 901 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8268 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن يوم الاثنين كان أكثر الأيام في استقبال السفن، حيث بلغ العدد 8 سفن.

وأشار إلى أن كان يوم السبت أكثر الأيام في مغادرة السفن، حيث غادر الميناء 12 سفينة.

يذكر أنه يوجد بالميناء الكثير من الأرصفة التي بيتم استخدامها في العديد من الأغراض مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

يشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.