«الأبحاث العلمية» توقع عقود اتفاق مع قطاع الصناعة لإنتاج منتجات عضوية جديدة

وقعت مدينة الأبحاث العلمية و التطبيقات التكنولوجية ببرج العرب برئاسة الأستاذ الدكتور منى محمود عبد اللطيف ،عقدان اتفاق مع شركة خالد مصباح لتصنيع المنتجات الكيماوية لتصنيع وتسويق منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية وتصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي (طبيعى 100% مصدر نباتى)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية عدم إفصاح بين المدينة والشركة.

ويأتي ذلك لدعم الزراعة المستدامة و الزراعة العضوية في مصر ، وتفعيلأ لمبدأ تعاون البحث العلمي مع قطاع الصناعة طبقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

ومن ناحيتها أكدت مدير المدينة الدكتورة منى عبد اللطيف على أهمية التسميد العضوي لرفع القيمة الإنتاجية للأراضي الزراعية والتقليل من التلوث البيئي الناتج من الإسراف في استخدام الأسمدة الكيماوية ، مشيرة إلى أن الزراعة المستدامة تساعد على الحد من تدهور الأراضي الزراعية و المحافظة على البيئة باستخدام وسائل عديدة مفيدة.

وأضافت “عبد اللطيف” إلى أن الزراعة المستدامة تساهم بدورها في المحافظة على بقاء الأراضي الزراعية ومواردها لأطول فترة زمنية ممكنة ، في حين تعدد مشاكل التربة الجيرية ومنها “الطبقة السطحية صلبة ، ندرة الماء ، ضرورة اختيار المحصول المناسب ، مشكلة عدم التوازن الغذائى ، الطبقات التحت السطحية الغير نفاذة”.

أشارت “عبد اللطيف” إلى أن المدينة تسعى إلى التصدي للمشاكل المجتمعية المزمنة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك عن طريق النماذج الأولية المبتكرة ، مؤكدة أنه سيتم إنتاج هذه المنتجات عن طريق التعاون مع الصناعة والمقرر أن يحمل شعار الطرفين .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية والدكتور عمرو صلاح مرسى المدير التنفيذى لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمدينة و الباحث المساعد يونس محمد رشاد بقسم وقاية النبات و التشخيص البيوجزيئى بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة و الدكتور محمد حافظ عبد الفتاح الباحث بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة و الأستاذ خالد محمد مصباح رئيس مجلس إدارة شركة خالد مصباح لتصنيع المنتجات الكيماوية والوفد المرافق معه.

وعلى جانب آخر أشار الدكتور يونس محمد رشاد؛ عضو الفريق البحثى أن المنتج الحيوي العضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية يعمل على تحسين خصائصها لرفع خصوبة التربة و جودة الزراعة بها.

وأشار إلى قيام الفريق البحثي للمنتج بعمل دراسات تطبيقية مستفيضة على هذا المنتج أثبتت نتائج مذهلة في حل مشكلة الزراعة في التربة الجيرية حيث تتواجد التربة الجيرية في جزء كبير من الأراضي المصرية خاصة الجزء الشمالي الغربي وتعتبر تربة ضعيفة الإنتاج حيث تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسـيوم ويتخللها مساحات ذات طبقات قليلة النفاذية مما يصعب الزراعة فيها.



وأضاف قائلاً : “لذا فهذا المنتج يقوم بإذابة مادة كربونات الكالسيوم في التربة الجيرية و زيادة خصوبتها من المحتوى النيتروجيني والعضوي كما يحسن من خصائصها الفيزيائية ونفاذيتها”.

وتابع : “يتميز هذا المنتج بأنه صديق للبيئة ويدعم الزراعة العضوية والزراعة المستدامة” ، مشيرا إلى أنه الفريق البحثي ضم كلاً من الدكتور يونس محمد رشاد و الدكتور محمد حافظ عبد الفتاح و الأستاذ الدكتور /ة محمد رشاد عبد الفتاح .

ومن جهته أفاد الدكتور محمد حافظ عبد الفتاح عضو الفريق البحثى أن منتج الكمبوست الحيوي من المخلفات العضوية الصديقة للبيئة يتم إنتاجه بطرق علميه دقيقة وبمواصفات عالمية تقلل من استهلاك الأسمدة الكيماوية وتزيد من الاستدامة الزراعية.

وكان قد قام الفريق البحثي المكون من الدكتور محمد رشاد عبد الفتاح و الدكتور محمد حافظ عبد الفتاح بعمل دراسات تطبيقية على المنتج أثبتت النتائج أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المادة العضوية التي تزيد من احتفاظ التربة بالمياه وتحسن من قوام وبناء التربة وتزيد من خصوبة الاراضي عن طريق الإضافات الأرضية.

وتوصل الفريق البحثي إلى احتوائه على عدد كبير من الميكروبات المفيدة التي تخفض من رقم الحموضة في التربة وتزيد من تيسر العناصر الغذائية الصغرى التي تعزز نمو النباتات ويزيد من إنتاجيتها.



ولفت الفريق البحثى إلى أن هذا المنتج يعتبر داعم للزراعة المستدامة باعتباره آمن وغير مكلف وفعال وصديق للبيئة ويدعم زيادة محتوى التربة من المادة العضوية والعناصر الغذائية في السنوات التالية لاستخدامه، كما يحافظ على التنوع البيولوجي بها، مما يساعد في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية بمصر .

يُشار إلى أن شركة خالد مصباح لتصنيع المنتجات الكيماوية هي أحد الكيانات الصناعية المميزة بما تملكه من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوق المحلى و التصديري،و مقرها برج العرب الجديدة.