الإسكندرية

«الأبحاث العلمية» تواصل حملاتها للتوعية بخطورة فيروس كورونا بمصانع برج العرب

شملت محاضرات توعية للعاملين والمشرفين والفنيين بشأن طرق الوقاية والحماية من الفيروس
مها يونس 6:46 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 6:46 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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واصلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب غرب محافظة الإسكندرية استكمال حملات التوعية عن فيروس كورونا المستجد للمجتمع المدنى ببرج العرب الجديدة، وذلك من خلال زيارة العديد من مصانع المدينة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد، فى إطار قيام المدينة بالدور المنوط بها لخدمة المجمتع المدنى.

الدكتورة مها الدملاوى

وقالت الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، إن الحملات التوعوية شملت تنظيم محاضرات توعية للعاملين والمشرفين والفنيين بشأن طرق الوقاية والحماية من الفيروس، وأيضاً شرح كيفية التباعد للوقاية وطرق التطهير السليمة والفعالة، بالإضافة إلى توزيع مواد فيلمية عن مقاومة الفيروس وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية التعامل مع المرضى .

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كما تم عقد لقاءات مع مسئولى المصانع لعرض خدمات المدينة البحثية من خلال الإمكانات التى تملكها المدينة، بما يؤهلها لتكون بيت خبرة علمى للمصانع ببرج العرب، وذلك فى إطار تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بربط المجتمع البحثى بالقطاع الصناعى .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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