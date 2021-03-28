«الأبحاث العلمية» تشارك بمعرض لتقييم المشاريع بـ«STEM» (صور)

قالت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، إنه فى إطار تفعيل استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 وفقاً لمحور البحث العلمى وصناعة التعليم والثقافة العلمية والدور الخدمى للمجتمع العلمى والمدنى لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، قامت المدينة بتلبية دعوة من مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنوولجيا للمشاركة بالحضور في Exhibition”” للمرحلة الثانوية STEM” ” لتقييم مشاريع الطلاب من خلال المعرض النهائى.

ووفقاً لـ”عبد اللطيف ” فيُعد تقييم المشاريع من ضمن نظام التقويم فى مدارس المتفوقين، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين المدينة ووزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى.

وأكدت” عبد اللطيف” أن مدينة الأبحاث العلمية تفتح أبوابها وكل وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية ونشر أنشطة الإنتاج العلمى لخدمة المجتمع، ودعم طلبة مدارس المتفوقين من خلال الاستفادة بمعاهدها البحثية وخبرات أعضاء هيئة البحوث.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب قاموا بإجراء الدراسات والأبحاث داخل معامل معاهد المدينة المختلفة تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة.