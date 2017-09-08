الأباتشي يضرب موعدا مع كهربا في ربع نهائي كأس ولى العهد

علي المصري: لم يحتاج محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الرائد السعودي، سوي 3 دقائق فقط، ليسجل أول أهدافه في الملاعب السعودية، في مرمى الفيصلي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، بمدينة "بريدة"، ضمن دور الستة عشر من كأس ولي العهد. وسجل شيكابالا هدف اللقاء الوحي



علي المصري:



لم يحتاج محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الرائد السعودي، سوي 3 دقائق فقط، ليسجل أول أهدافه في الملاعب السعودية، في مرمى الفيصلي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية”، بمدينة “بريدة”، ضمن دور الستة عشر من كأس ولي العهد.

وسجل شيكابالا هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة الثالثة من إنطلاقة المباراة، بعدما تبادل الكرة والأدوار مع فهد عطيف، ليسدد الكرة لتسكن شباك مصطفي ملائكة حارس الفيصلي، معلنا عن هدف اللقاء الوحيد، ليقود فريقه لدور الثمانية من كأس ولي العهد السعودي.

واشترك الفتي الأسمر، في تشكيلة المدير الفني الجزائري للرائد توفيق روابح، منذ بداية اللقاء، وخرج في الدقيقة 80، وحمل شارة قيادة فريقه الجديد، وقدم أداء جيدا نال استحسان متابعي اللقاء، خاصة جمهور الزمالك، الذي حرص علي مساندة لاعبه المعار للرائد.

وبتلك النتيجة، سيلاقي الرائد في دور الثمانية، اتحاد جدة بطل النسخة الأخيرة وحامل اللقب، في مواجهة ستجمع بين ثنائي الزمالك السابق، شيكابالا قائد الرائد، ومحمود عبد المنعم “كهربا” نجم وهداف اتحاد جدة.

