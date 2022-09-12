ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي رياضة، والتي أتاحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات للشعبة العلمية رياضيات، وذلك على https://tansik.digital.gov.eg/application/ .
كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي رياضة
يوجد عدد كبير من الكليات والمعاهد العليا المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة علمي رياضة بحد أدنى 205 درجات.
آداب بني سويف
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم
آداب أسوان
آداب دمياط
حقوق حلوان
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
حقوق المنصورة
آداب بنات عين شمس
دار العلوم انتساب موجه المنيا
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة
آداب انتساب موجه الإسكندرية
حقوق طنطا
المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا شعبة علوم حاسب كفر الشيخ رياضة
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم
تربية المنيا رياضة
حقوق بنها
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب المنيا
آداب انتساب موجه المنصورة
تربية نوعية القاهرة
اقتصاد منزلى بنات عين شمس
تربية (طفولة) سوهاج
آداب أسيوط
آداب الوادي الجديد
حقوق المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه القاهرة
آداب انتساب موجه بنها
آداب سوهاج
دار العلوم انتساب موجه أسوان
حقوق مدينة السادات
حقوق كفر الشيخ
آداب انتساب موجه عين شمس
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي
العالي الدولى للغات والترجمة التجمع الخامس
تربية جنوب الوادي رياضة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه القاهرة
آداب انتساب موجه دمنهور
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية
حقوق انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه طنطا
تربية السويس رياضة
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر
حقوق انتساب موجه أسوان
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
آداب انتساب موجه حلوان
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه عين شمس
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية
اقتصاد منزلى حلوان
تربية نوعية عين شمس
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
تربية كفر الشيخ رياضة
آداب انتساب موجه الفيوم