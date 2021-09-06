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الآن متاحة.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيح الكليات، من نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه
جهاد سالم 3:54 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 3:54 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات، إلكترونيا.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة ترشيح الكليات، من نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

وتتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2021 ، خلال الفترة من 8 إلي 12 سبتمبر الجاري.

رابط الاستعلام عن ترشيح الكليات


وللاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات ، إلكترونيا من خلال الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

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وعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، منذ قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

وقال الوزير إن الحد الأدني للقبول بكليات الطب البيطري بلغ 85.6 ٪ ، والتمريض 62.43 ٪.

وبلغ الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة 79.7 ٪، والتخطيط العمراني 78.78٪.

وبلغ الحد الأدني للقبول بكليات الفنون التطبيقية 77.31٪، والحاسبات والمعلومات 75.12 ٪، والفنون الجميلة عمارة 70 ٪.

يذكر أن عدد الطلاب بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 – 2022 ، بلغ نحو 243 ألف طالب.

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ووصل عدد طلاب الشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي رياضة إلى 186 ألفًا و618 طالبًا.

في حين يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت الحدود الدنيا للقبول في للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021.

وبلغ الحد الأدني للقبول بالشعبة العلمية 245.5 درجة بنسبة 62.07 ٪.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة الأدبية إلى 238 درجة فأكثر بنسبة 58 ٪.

جدير بالذكر إنه سيتم الإعلان عن تلقي رغبات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

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وتبدأ الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الثالثة من 205 درجة بما يعادل 50٪ ، للشعبتين العلمية والأدبية.

وقال وزير التعليم العالى ، إن المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، تضم أماكن شاغرة ببعض الكليات بالإضافة إلي المعاهد العليا والمتوسطة.

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بقلم جهاد سالم

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