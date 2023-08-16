الآن رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

يترقب طلبة وطالبات توجيهي الأرْدُنّ للعام الدراسي 2023 بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج الامتحانات، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الأرْدُنّ ، وسيتم عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم من قِبَل وزارة التربية والتعليم للإعلان عن النتائج، وتحديد أسماء الطلبة والطالبات الأوائل على مستوى المملكة الأردنية.

موعد إعلان نتائج التوجيهي

سيعقد اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة الأردنية، مؤتمرًا صحفيًا في مركز الملك رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، للإعلان عن النتائج بشكل رسمي، حيث ستكون النتائج متاحة للطلاب، ورابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية سيكون مفعل برقم الجلوس.

رابط الحصول علي النتائج

سيكون بإمكان الطلبة والطالبات اليوم الحصول علي نتائجهم عبر الرابط الذي أعدته وزارة التربية والتعليم الأردنية، وهذا الرابط سيكون مفعلًا في أثناء الإعلان عن النتائج بشكل رسمي، ويمكن الحصول على النتائج برقم الجلوس بخطوات بسيطة.

من الخِدْمَات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للحصول على النتائج، هي أن ترسل عزيزي الطالب رسالة SMS برقم الجلوس الخاص بك، علي رَقَم الوزارة المخصص لذلك 1411 وستصلك النتيجة فور الإعلان عنها مباشرة.

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

للاستعلام عن نتيجة التوجيهي الأردن 2023 ( اضغط هنا )

إعلان نتائج الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة يترقبها الطلبة وأولياء أمورهم علي السواء، لذلك نجد حالات القلق والترقب تظهر علي الأسرة الأردنية، بسبب الخوف من حصول أبنائهم على درجات منخفضة ولا يستطيعون دخول الكليات التي يرغبون فيها، لهذا يجب أن يدرك الطلبة وأولياء الأمور أن النتائج ليست نهاية المطاف، وأن الطريق لا يزال ممهدًا للطلبة للنجاح في حياتهم، حيث إن النجاح له أبعاد عدّة فقد يخفق الطالب علميًا لكنه يتفوق في مسارات أخري مهنية.

ما بعد النتائج يجب على الطلبة وأولياء أمورهم تقبل النتائج سواء كانت إيجابية أم سلبية، فهناك تباين بين الطلبة وهناك فروق في القدرات، فلابد من المساندة والدعم والتشجيع، ونبتعد تمامًا عن كل ما يكون سببا في اضطرابات نفسية قد تحدث لهم نتيجة اللوم والنقد والمقارنة بغيرهم، ونسأل الله عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.