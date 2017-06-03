الآلاف يتظاهرون فى المغرب بعد اعتقال زعيم الاحتجاجات

خالد بدر الدين تظاهر عدة آلاف من الأشخاص فى مدينة بشمال المغرب، مطالبين السلطات بالإفراج عن الناشط ناصر الزفزافى الذى جرى اعتقاله لقيادته مظاهرات مستمرة منذ أشهر ضد فساد وانتهاكات المسؤولين. واشتبكت الشرطة المغربية مع متظاهرين فى مدينة امزورن بشمال البلاد يوم الجمعة وفى مدينة الحسيمة التى يت

خالد بدر الدين

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص فى مدينة بشمال المغرب، مطالبين السلطات بالإفراج عن الناشط ناصر الزفزافى الذى جرى اعتقاله لقيادته مظاهرات مستمرة منذ أشهر ضد فساد وانتهاكات المسؤولين.

واشتبكت الشرطة المغربية مع متظاهرين فى مدينة امزورن بشمال البلاد يوم الجمعة وفى مدينة الحسيمة التى يتصاعد فيها التوتر منذ اعتقال الناشط ناصر الزفزافى الأسبوع الماضى واتهامه بتهديد الأمن القومى، فضلا عن اتهامات أخرى مع استمرار الاحتجاجات على مزاعم بالفساد وإساءة استغلال السلطة فى أخطر موجة اضطرابات فى المغرب منذ انتفاضات الربيع العربى فى 2011.

وذكرت وكالة رويترز أن الاضطرابات السياسية نادرة فى المغرب ولكن مدينة الحسيمة تشهد احتجاجات منذ أكتوبر الماضى بعد موت بائع سمك سحقا داخل شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة أسماكه التى صادرتها الشرطة.

وتجمع عدة آلاف فى ميدان سيدى عابد فى الحسيمة فى وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ورددوا هتاف “الشعب يريد إطلاق المعتقلين” و”كلنا الزفزافي”، ووضع بعض المتظاهرين شريطا لاصقا على أفواههم وربطوا أيديهم فى إشارة رمزية للاعتقالات.

وقالت زاهية الحسانى وهى أم لأربعة أطفال: “ناصر دافع عن حقوقه.. دافع عن حقوقنا.. إنه بطلنا. لم يفعل ما يستحق الاعتقال”.

وحمل كثير من المتظاهرين أعلاما تمثل منطقة الريف التى لها تاريخ من المعارضة وأعلنت من قبل استقلالا لم يدم إلا فترة وجيزة بقيادة زعيم محلى من الأمازيغ فى عشرينات القرن الماضى خلال الحرب مع القوات الإسبانية المستعمرة.

ونشرت السلطات عددا كبيرا من رجال الشرطة فى أنحاء المدينة والميدان وقال متظاهرون إنها منعت احتشاد المزيد من المحتجين وشاهد مراسل من رويترز متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة والقمامة فى امزورن التى تقع على بعد 450 كيلومترا شمال شرقى العاصمة الرباط وردت الشرطة بتفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه.

وفى مدينة إمزورن المجاورة أطلقت الشرطة قبل ذلك بساعات مدافع المياه لتفريق مئات المتظاهرين ممن اشتبكوا مع قوات الأمن ورشقوها بالحجارة.

وأصبح مقتل محسن فكرى بائع السمك رمزا للإحباط من الانتهاكات التى يرتكبها المسؤولون وأعطى دفعة لحركة 20 فبراير التى نظمت مسيرات مطالبة بالديمقراطية فى 2011 مما دفع الملك محمد السادس إلى التخلى عن بعض سلطاته.

وقال سليمان بن قادر الذى قال إنه عرف بائع السمك خلال عمله فى الميناء: “لم نتخيل مطلقا أن يصل موت فكرى لهذه المرحلة. الناس غاضبون”.

وفى حين وجه المتظاهرون فى احتجاجات الحسيمة بعض الغضب نحو “المخزن”، وهى المؤسسة الملكية الحاكمة، فإن اضطرابات شمال المغرب لم تستهدف الملك مثلما حدث فى 2011.

لكن اضطرابات الحسيمة ومنطقة الريف تأتى فى وقت حساس بالنسبة للمغرب الذى يقدم نفسه على أنه نموذج للاستقرار والإصلاح المستمر وملاذ آمن للاستثمارات الأجنبية فى منطقة يجتاحها العنف والتشدد الإسلامى.