الآلاف في إيران يتحدون نظام خامنئي

متابعات- سكاي نيوز واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد النظام الإيراني لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت كسر حاجز الخوف من القمع الأمني بينما كانت عبارة "الموت لخامنئي" تنتشر على جدران العاصمة طهران،…

متابعات- سكاي نيوز

واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد النظام الإيراني لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت كسر حاجز الخوف من القمع الأمني بينما كانت عبارة “الموت لخامنئي” تنتشر على جدران العاصمة طهران، وفق تقرير نشره موقع سكاي نيوز .

وأظهرت لقطات فيديو، نشرها موقع “مجاهدي خلق” المتظاهرون وهم يضرمون النيران في صور رموز النظام في إحدى اللافتات المعلقة على جسر بأحد شوارع مدينة مشهد، وهي مسقط رأس المرشد علي خامنئي.

وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار “الموت لخامنئي” و”استح يا خامنئي واترك الدولة”، في حين رصدت لقطات مصورة نشرها حساب “إيران الحرة” سيدة وهي تكتب على الجدران “الموت لخامنئي اللص” وسط طهران.

وخرجت مظاهرات حاشدة في جامعة طهران رافعة شعارات ضد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، قائلة” سيد علي اخجل واترك الحكومة”، حسب فيديو نشره المصدر نفسه.

مظاهرات في جامعة طهران





وعبرت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدات على تويتر، عن تحيتها “للمواطنين والنساء الشجاعات الذين عرضوا بتظاهرتهم وصمودهم بوجه النظام بشعار الموت لخامنئي، مشاهد حماسية من الصمود وإرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي”.

وقالت: “التحية للتظاهرة البطولية للمواطنين في خراسان بدءا من انتفاضة مشهد وإلى تظاهرات مدن شاهرود، وكاشمر، ونيشابور، وسبزوار، وقوجان، وبجنورد وغيرها من مدن خراسان البطلة”.

كما حيت رجوي شجاعة المتظاهرين في مدينة قم التي تكتسب رمزية كونها تحتضن المرجعيات الدينية وإيديولوجية النظام، كما أشادت بأهالي رشت و ساري وقائمشهر وغيرها من المدن المنتفضة شمالي إيران.



رفع سقف المطالب





ويواصل المتظاهرون الغاضبون بسبب غلاء الأسعار النزول إلى الشوارع منذ الخميس في مختلف أنحاء البلاد، متحدين التهديدات الأمنية، ورفعوا سقف المطالب إلى إسقاط نظام الملالي الذي وصفوه بالفاسد.

وبخلاف ما حاولت الأوساط الرسمية إظهاره بأن التظاهرات لا تعدو كونها فئوية، لكن خروج مسؤولين كبار بتصريحات وتهديدات للمحتجين وصلت إلى حد اتهام ما وصفوها بأطراف خارجية، يظهر مدى الخوف الذي يدب في الطبقة السياسية الحاكمة من تحول هذه التظاهرات إلى انتفاضة على غرار ما عرف بالثورة الخضراء عام 2009.

وقال وزير الداخلية رحماني فضلي لوكالة إيسنا الحكومية “نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون. حتى الآن حاولت قوات الأمن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل”.

وتدخلت الشرطة في أماكن عدة، مستخدمة الهراوات، واعتقلت 52 شخصا على خلفية الاحتجاجات.

وتعد الاحتجاجات الجارية هي الأكبر منذ قمع انتفاضة 2009 التي كادت تتحول لثورة تطيح بنظام الملالي المتطرف المسيطر على الحكم منذ عام 1979.