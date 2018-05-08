الآثار: 250 بعثة أثرية تعمل في مصر

دعاء محمود افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للبعثات المصرية والأجنبية العاملة بمصر، والذي تنظمه وزارة الآثار سنويا لعرض نتائج أعمال البعثات الأثرية العاملة بمصر.و أكد العناني، أهمية الملتقى حيث يتيح الفرصة لجميع البعثات الآثرية

دعاء محمود

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للبعثات المصرية والأجنبية العاملة بمصر، والذي تنظمه وزارة الآثار سنويا لعرض نتائج أعمال البعثات الأثرية العاملة بمصر.

و أكد العناني، أهمية الملتقى حيث يتيح الفرصة لجميع البعثات الآثرية المصرية والأجنبية العاملة في مصر بعرض موجز عن نتائج أعمالها خلال موسم حفائرها الماضي، بالإضافة إلى أنه ملتقي لجميع علماء الآثار من البعثات الأثرية ومعاهد الآثار ليتبادلوا خبرات العمل في مجال الحفائر، سعيا للإرتقاء بالعمل الأثري واستفادة الوزارة من جميع الخبرات لعمل مدارس حفائر مصرية تضم باحثيين وأثرين من العاملين بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام الليثي مدير عام مركز تسجيل الآثار، أن مشارك العديد من البعثات الأثرية اليوم في الملتقي من خلال عرض لوحات (بوسترات) عن نتائج أعمالها أو من خلال تقديم عرض بحثي، هو خير دليل على التعاون الوثيق بين وزارة الآثار والبعثات والمعاهد الأجنبية، حيث يعمل في المواقع الآثرية في جميع أنحاء مصر أكثر من 250 بعثة أثرية من فرنسا، ألمانيا، بولندا، والنمسا وايطاليا، وأمريكا، وسويسرا، وغيرها من مختلف دول العالم.

وبدأت فعاليات الملتقى، بعرض الدكتورة علا العجيزي أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، نتائج أعمال بعثة جامعة القاهرة العاملة في منطقة اثار سقارة في موسم حفائرها لعام 2017/2018، والتي أثمرت عن كشف اثري هام سيتم الإعلان عن تفاصيله اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء في جامعة القاهرة ضمن الحفل الذي ستقيمة الجامعة لتكريم أول دفعتين على نظام الساعات المعتمدة وذلك بحضور د. العناني.

واستعرض الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نتاج حفائر المجلس الأعلى للأثار العاملة فى مختلف المواقع الأثرية منها الأقصر والهرم والمنيا وغيرها، بالإضافة إلى أعمال ترميم وتركيب تمثالي رمسيس الثاني أمام واجهة معبد الأقصر.

كما يقوم د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، بعرض أعمال البعثة المصرية الألمانية فى المطرية، والحديث عن الكشف الأثري الذي اثار الجدل وتصدر اكتشافات عام 2017، حيث تمكنت خلال موسم عملها من العثور على آلاف القطع الصغيره المكملة للتمثال والتى تؤكد أن بسماتيك الأول هو صاحب التمثال.

وأشار د. الليثي أن برنامج اليوم سيتضمن عرض لمشروعات مركز البحوث الأمريكي لعام 2018، وأعمال بعثة المجلس الأعلى للأثار في أبيدوس، ومعبد أمنحتب الثالث بكوم الحيتان بالقرنة، وبعثة جامعة القاهرة مع جامعة ميونخ الألمانية بتونا الجبل بالمنيا، وأعمال بعثة جامعة توبنجن الألمانية فى مقابر العصر الصاوي بسقارة، أعمال البعثة المصرية الألمانية فى مقابر الدولة الحديثة فى قبة الهوا، وأعمال البعثة الأمريكية فى العساسيف بالقرنة، واعمال بعثات المعهد الألمانى وعددها أربعة بعثات تعمل فى أسوان، وجزيرة الفنتين ودهشور والفيوم، وبعثة المعهد السويسري فى أسوان ، وأعمال المعهد الفرنسى للأثار الشرقية فى مصر، وأعمال المعهد الهولندي فى مصر فى مقابر الدولة الحديثة فى سقارة بعثة جامعة ليدن الهولندية، ودير البرشا، ومقبرة رقم 45 بالقرنة.



