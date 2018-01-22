الآثار: 100 ألف قطعة أثرية ستكون بالمتحف الكبير

أحمد صبريقال خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير سيضم 100الف قطعة اثرية بشكل أولى منها 50 ألف ستكون في العرض والنصف الأخر فى المخازنوأكد أن شركة ألمانية فازت بمناقصة الوزارة لتنظيم المعرض لعرض القطع والافتتاح.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى الب

أحمد صبري

قال خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير سيضم 100الف قطعة اثرية بشكل أولى منها 50 ألف ستكون في العرض والنصف الأخر فى المخازن

وأكد أن شركة ألمانية فازت بمناقصة الوزارة لتنظيم المعرض لعرض القطع والافتتاح.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أن هناك 4200 قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون من أصل 5 آلاف قطعة سيتم نقلها من المتحف المصري بميدان التحرير إضافة لمجموعات أثرية أخرى سيتم ضمها للمتحف.

وأكد العنانى أن هناك عدد من المتاحف سيتم افتتاحها هذا العام منها متحف سوهاج خلال 3 أشهر ومتحف آخر بمطروح