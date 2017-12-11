الآثار: وفد صيني يزور متحف الحضارة

دعاء محمود استقبل صباح اليوم، الإثنين، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفداً من مقاطعة جيان سو الصينية والمشهورة بإنتاج الحرير الطبيعي. وأوضح المهندس محروس سعيد المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية أن الوفد أقام معرضاً لمدة يوم…



دعاء محمود

استقبل صباح اليوم، الإثنين، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفداً من مقاطعة جيان سو الصينية والمشهورة بإنتاج الحرير الطبيعي.

وأوضح المهندس محروس سعيد المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية أن الوفد أقام معرضاً لمدة يوم واحد للصور الفوتوغرافية داخل المتحف يضم نحو 45 صورة توثق طريق الحرير التجاري بين مصر والصين.

وأضاف أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد حرص على زيارة المعرض، وتوجه بالشكر للجانب الصيني لإختيار متحف الحضارة تحديداً لإقامة هذا المعرض، كما أكد على ضرورة التواصل الحضاري بين مصر والصين باعتبارهما من أقدم الحضارات وأهمها.

