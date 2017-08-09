الآثار والتعاون الدولي يناقشان الخريطة الاستثمارية للمتحف المصري

دعاء محمود استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمناقشة فرص الاستثمار في كل من المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. وأوضحت إيمان زيدان، معاون وزير الآثار لتنمية الموارد

دعاء محمود

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمناقشة فرص الاستثمار في كل من المتحف المصري الكبير بميدان الرماية والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت إيمان زيدان، معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، أن الوزيرين اتفقا على وضع فرص الاستثمار في وزارة الآثار على الخريطة الاستثمارية التي تعدها وزارة الاستثمار لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية وتوفيرها لشريحة أكبر من المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل مناخ استثماري أفضل في مصر وربطه بالثقافة.