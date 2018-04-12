الآثار: ملكات جمال العالم في زيارة لمنطقة أهرام الجيزة

دعاء محمود زار، صباح اليوم الخميس 12 أبريل، 49 ملكة من ملكات جمال العالم، منطقة أهرام الجيزة خلال جولتهم عبر العديد من المدن في جمهورية مصر العربية. ورافقهم خلال الجولة الأثري محمد صالح مفتش آثار بالهرم، الذي أوضح أن جمهورية…

دعاء محمود





زار، صباح اليوم الخميس 12 أبريل، 49 ملكة من ملكات جمال العالم، منطقة أهرام الجيزة خلال جولتهم عبر العديد من المدن في جمهورية مصر العربية.

ورافقهم خلال الجولة الأثري محمد صالح مفتش آثار بالهرم، الذي أوضح أن جمهورية مصر العربية استضافت هؤلاء الملكات في جولة لجميع أنحاء الجمهورية، منها مدينة الأقصر ومرسى علم والعين السخنة. وتضمنت زيارة اليوم الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وحرم أبو الهول.