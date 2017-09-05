الآثار: مسئول صيني يزور المتحف الكبير لمتابعة آخر المستجدات

سمر السيد: قالت وزارة الآثار إن الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، استقبل صباح اليوم الثلاثاء "Shi Yuewen” المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وذلك استمرارا للزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح توفيق فى بيا

سمر السيد:

قالت وزارة الآثار إن الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، استقبل صباح اليوم الثلاثاء “Shi Yuewen” المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وذلك استمرارا للزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير بميدان الرماية لكبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح توفيق فى بيان اليوم، أن هذه الزيارة تأتي حرصاً من الحكومة الصينية على متابعة العمل الأثري والمتحفي المصري بشكل عام، وكذلك آخر مستجدات العمل بالمتحف الكبير وما آل إليه المشروع من إنجازات بشكل خاص، حيث إنه سيتم افتتاحه جزئيا في 2018.

وأشار توفيق إلى أن المستشار الصيني كان قد التقى بالدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في يوليو الماضي، عقب توليه منصبه الجديد؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال العمل الأثري والمتحفي.

ومن جانبه أكد Shi Yuewen أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع مصر، معبراً عن انبهاره بما شاهده بمشروع المتحف الكبير من معامل ترميم ومخازن أثرية على أعلى مستوى.