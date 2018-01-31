الآثار: قلعة قايتباى لم تغرق و50 ألف زائر خلال شهر

أحمد الدسوقى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، نقلا عن وزارة الآثار، أن قلعة قايتباي بالإسكندرية لم تغرق كما يزعم البعض نتيجة التغيرات المناخية الأخيرة والتي تزامنت مع نوة الغطاس. وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، أن…

أحمد الدسوقى





أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، نقلا عن وزارة الآثار، أن قلعة قايتباي بالإسكندرية لم تغرق كما يزعم البعض نتيجة التغيرات المناخية الأخيرة والتي تزامنت مع نوة الغطاس.

وقال المركز فى أحدث تقاريره عن تقصى الحقائق، أن القلعة مستمرة في استقبال الزائرين بشكل يومي وطبيعي كالمعتاد رغم حالة الطقس السيئ التي تشهدها مصر، مؤكدا ارتفاع معدل الإقبال على القلعة الأثرية خلال الشهر الجاري ووصول عدد الزائرين منذ بداية العام الجديد تجاوز 50 ألف زائر من المصريين والأجانب.





وأضافت الوزارة أن إدارة القلعة تنسق بشكل يومي مع جميع الجهات المعنية ومنها محافظة الإسكندرية وشرطة السياحة والآثاروشركة الصرف الصحي لتأمين وحماية تلك المنشأة الأثرية ومنع تسرب مياه البحر والأمطار داخلها, موضحة أن هناك إجراءات يتم اتخاذها في الوقت الراهن لتطوير قلعة قايتباي باعتبارها قيمة ومعلم أثري هام.





وفي السياق نفسه ، أكدت وزارة الاثار حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.





وعلى الجانب الاخر ، نفى مركز المعلومات حذف مشيخة الأزهر الشريف دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية بسبب القرارات الأخيرة التي أقرتها في مجال حقوق المرأة ، مؤكدة أن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة, كما أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة.