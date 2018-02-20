الآثار: رئيس الجايكا يزور مشروع مركب خوفو

دعاء محمود زار اليوم الثلاثاء الدكتور شينيتشي كيتاكو Shinichi Kitaoko ، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، والسفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة ووفد من أعضاء هيئة الجايكا بطوكيو والقاهرة، أعمال مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية بمنطقة الأهرامات ورافقهم خلال الزيارة كلا من

دعاء محمود

زار اليوم الثلاثاء الدكتور شينيتشي كيتاكو Shinichi Kitaoko ، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، والسفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة ووفد من أعضاء هيئة الجايكا بطوكيو والقاهرة، أعمال مشروع استخراج وترميم مركب خوفو الثانية بمنطقة الأهرامات

ورافقهم خلال الزيارة كلا من الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير الترميم بمشروع مركب خوفو، وممدوح طه المشرف الأثري على المشروع، بالإضافة إلى هيروماسا كروكوتشى وأكيكو نيشاساكا من الجانب الياباني للمشروع.

وأوضح طه أن الوفد قام بتفقد أعمال الترميم الأولى للقطع الخشبية التى استخرجت من حفرة المركب والتى يبلغ عددها ٧٨٧قطعة خشبية في حين يوجد ما يقرب من ١٢٦٤ قطعة خشبية جاري العمل على استخراجها، كما تابعوا أعمال الترميم والتوثيق ثلاثى الأبعاد التى تتم على القطع الخشبية داخل معملى الترميم بالموقع.

وأعرب الدكتور كيتاكو عن سعادتة بهذا التعاون المثمر بين وزارة الآثار المصرية والجايكا اليابانية ، وما وصل إليه المشروع من خطوات علمية ومراحل متقدمة من العمل حتى الآن مشيرا إلى وجود فري عمل متميز المجهود يقدم انجازاً ملموسا في المشروع.

وأكد د. كيتاكو على استمرار دعم الجايكا لهذا المشروع العملاق حتى ينتهي فريق العمل من تجميع باقي أجراء المركب وعرضها بالمتحف المصري الكبير.

ومن جانبة قال د. زيدان أن مشروع مركب خوفوالثانية هو مشروع مصرى ياباني مشترك بين وزارة الآثار وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة عالم الاثار اليابانى دكتور ساكوچى يوشيمورا، يهدف الى استخراج وترميم مركب خوفو الثانية وإعادة تجميعها.