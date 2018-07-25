الآثار: خطة لتسجيل المتحف المصري على قائمة التراث العالمي

دعاء محمودقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تم تشكيل لجنة بخطة طويلة المدى للوزارة لتحويل المتحف المصري بالتحرير إلى متحف على طراز متاحف اليونسكو العالمية، بهدف تسجيله على قائمة التراث العالمى.وأضاف الوزير، عقب تفقده أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربع

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تم تشكيل لجنة بخطة طويلة المدى للوزارة لتحويل المتحف المصري بالتحرير إلى متحف على طراز متاحف اليونسكو العالمية، بهدف تسجيله على قائمة التراث العالمى.

وأضاف الوزير، عقب تفقده أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء، أن اللجنة تضم علماء مصريين وخمسة متاحف عالمية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي ومن بين هذه المتاحف، متحف برلين، واللوفر، والمتحف البريطاني.

وأكد أن هناك لجنة ثانية من شباب الوزارة تعمل حالياً علي إجراء الدراسات والإجراءت التي يتخذها المتحف من أجل أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، بعد نقل مجموعة توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير.