الآثار : خانقاة شيخو وقبة جوهر في حالة جيدة والحريق لم يمس أي جزء منهما

الحريق الذي نشب اليوم لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة.

أكد د.أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلي للآثار أن خانقاة شيخو وقبة صفي الدين جوهر بمنطقة الخليفة وعناصرهما المعمارية والزخرفية والأثرية سليمة وفي حالة جيدة من الحفظ.

وأشار في بيان صحفي إلى أن الحريق الذي نشب اليوم لم يمس أي عنصر أو جزء من القبة أو الخانقاة.

وأوضح أنه كان نتيجة لانفجار اسطوانة غاز بأحد المنازل الموجودة بالمنطقة السكنية المحصورة بينهما.

وتابع: “تم السيطرة علي الحريق من قبل الحماية المدنية”.

جدير بالذكر أن خانقاة شيخو ترجع الي العصر المملوكي البحري وأنشأها الامير شيخو العمري الناصري أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام٧٥٦ هجرية/١٣٥٥م ويرجع انشاء قبة صفي الدين جوهر إلي عام ٧١٤ هجرية/١٣١٤م.