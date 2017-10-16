الآثار: جولة تفقدية لعدد من المباني بمدينة دمياط

دعاء محمود تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، عددا من المباني الأثرية بمدينة دمياط، رافقهما خلالها د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.وأشار د.عبد اللطيف إلى أن الهدف الأ



دعاء محمود



تفقد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، عددا من المباني الأثرية بمدينة دمياط، رافقهما خلالها د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأشار د.عبد اللطيف إلى أن الهدف الأساسي من هذه الجولة هو زيارة مسجدي عمرو بن العاص والمعيني، للوقوف على الحالة الإنشائية والمعمارية لهما على أرض الواقع ومعرفة ما يعانيهما من مشكلات لوضع حلول عاجلة لهما بما يضمن حمايتهما والحفاظ عليهما.

ووجه تعليمات بضرورة إعداد مشروع عاجل لضبط حالة سقف الرواق الجنوني لمسجد عمرو بن العاص حيث لوحظ وجود بعض الميول به نتيجة هطول الأمطار عليه خلال السنوات السابقة. و أكد ان اعمال ضبط السقف ستنتهي قبل حلول فصل الشتاء و سقوط الأمطار.

أما عن مسجد المعيني والذي انتهت أعمال ترميمه عام ٢٠٠٩ فتقرر استبدال طلمبات رفع المياه الجوفية له عن طريق قطاع المشروعات بالوزارة.

وأضاف د. عبد اللطيف أن الجولة تضمنت أيضا الزاوية الرضوانية والكوبري المعدني والذي يعود لعصر أسرة محمد على ، حيث قد تم الاتفاق على إحيائه كمنارة ثقافية، بالتنسيق بين وزارات الآثار والتنمية المحلية والثقافة وإعادته الى ما كان عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث تعرض للتدهور التام من قبل الأهالي في أعقاب الثورة، مما دفع الوزارة لاعداد مشروع لاعادة تأهيله مرة أخرى وتوظيفه للاستفادة منه على الوجه الأمثل بما يخدم أهالي المدينة ، كما وجه بتكثيف الحراسة عليه .