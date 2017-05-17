الآثار توقِّع بروتوكولًا مشتركًا مع المؤسسة الروسية للثقافة والعلوم

دعاء محمودوقّعت، منذ قليل، وزارة الآثار بروتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار.وأوضح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تعتبر من المؤسسات التي تعمل على تنشيط العلاقات

دعاء محمود

وقّعت، منذ قليل، وزارة الآثار بروتوكول تعاون مشترك مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، بقاعة أحمد باشا كمال بمقر وزارة الآثار.





وأوضح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم تعتبر من المؤسسات التي تعمل على تنشيط العلاقات المصرية الروسية في شتى المجالات الثقافية المختلفة، وهو ما تسعى إليه وزارة الآثار لنشر الثقافة المصرية وآثارها وتاريخها العتيق.

وأشار أمين إلى أن أهم ما جاء في بنود هذا البروتوكول هو أن تقوم وزارة الآثار بتسويق إصدارات المؤسسة من الكتب التراثية وكتب اللغة والأدب الروسي بمنافذ بيع الكتب والهدايا في جميع المتاحف والمناطق الأثرية، بعد اعتمادها من لجنة النشر العلمي بوزارة الآثار.