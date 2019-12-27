الآثار توضح حقيقة نقل تماثيل طريق الكباش إلى ميدان التحرير

أكد الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك ، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش – التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة – ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

وأضاف الصغير في تصريحات له اليوم، أن التماثيل ليست أيضا الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجوده خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

ولفت إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ عليها.

وتابع، هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

الوزراة تنتهي من 90% من مشروع ترميم طريق الكباش

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد انتهت من أكثر من 90% من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش وسوف يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام ٢٠٢٠.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد تفقد أمس أعمال تطوير ميدان التحرير، عقب انتهاء اجتماع اجتماع الحكومة الأسبوعي.. وخلال جولته وجه بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير، وقال إن عملية التفقد والمتابعة تهدف إلى دفع سير أعمال التطوير وإسراع التنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء على أنه يضع مخططات تطوير العاصمة “القاهرة” على أجندة أولوياته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالمحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، ويتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير بالميدان، وإعادة رونقه، العمل على إبرازه على نحو حضاري، وبما يشمله من رفع كفاءة الميدان المخطط ان يتم تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، وذلك حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل أبي الهول برأس كبش)، وهى موجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الاقصر .