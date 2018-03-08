الآثار توضح حقيقة ضبط جمارك الكويت لتابوت فرعوني

دعاء محمودصرح شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الحكومة الكويتية صباح اليوم للوقوف على حقيقة هذا الأمر، والتأكد من أثرية هذه القطعة من عدمه، وفي حالة ثبوت أثريتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على استردادها في أقرب و

دعاء محمود

صرح شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الحكومة الكويتية صباح اليوم للوقوف على حقيقة هذا الأمر، والتأكد من أثرية هذه القطعة من عدمه، وفي حالة ثبوت أثريتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على استردادها في أقرب وقت ممكن.

هذا وقام المجلس الوطني للفنون والآداب الكويتي بتشكيل لجنة برئاسة د. سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بدولة الكويت وعضوية كل من د. أحمد سعيد أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة و د. السيد محفوظ أستاذ التاريخ والآثار بجامعة أسيوط والمقيمان بدولة الكويت للوقوف على أثرية هذه القطعة من عدمه.

وفي حالة ثبوت أثريته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على استردادها في أقرب وقت ممكن.