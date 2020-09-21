ثقافة وفنون

«الآثار» توضح حقيقة حدوث تشوه في حوائط المتحف اليوناني بالإسكندرية

الصورة لكاتدرائية في إيطاليا
دعاء محمود 7:29 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:29 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أن الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومي، توضح حدوث تشوه فى إحدى حوائطة لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف، عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن هذه الصورة لا تمتّ بصلة إلى المتحف اليوناني الروماني أو متحف الإسكندرية القومي ولا أي متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحًا أن هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بايطاليا.

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وناشد عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

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بقلم دعاء محمود

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