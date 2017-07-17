الآثار تنقل 453 قطعة أثرية لمتحف الحضارة

دعاء محموداستقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، 453 قطعة أثرية من مجموعة حفائر عزبة الوالده الموجودة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية من المتاحف المصرية و مخازن المواقع الأثرية تمهيداً لإفتتاح المرحلة الثانية للمتحف.وأوضح محروس

دعاء محمود

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم، 453 قطعة أثرية من مجموعة حفائر عزبة الوالده الموجودة بمخازن المتحف المصري بالتحرير، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية من المتاحف المصرية و مخازن المواقع الأثرية تمهيداً لإفتتاح المرحلة الثانية للمتحف.

وأوضح محروس سعيد المشرف العام علي المتحف القومي للحضارة المصرية أن تلك القطع تم اكتشافها ضمن مجموعة أخرى بواسطة الأثري زكي سعد الذي كان يعمل مديراً للحفائر الملكية بين عامي 1942 و 1954 في منطقة عزبة الوالده بحلوان حيث بلغ عدد القطع المكتشفة آنذاك أكثر من 8 آلاف قطعة يرجع أغلبها للعصر المبكر (الأسرتين الأولي والثانية ).

وأضاف محروس أن المجموعة التي تم نقلها الْيَوْمَ تضم عدد من الأواني الفخارية والحجرية ومجموعة من اللوحات الجنائزية والتوابيت الفخارية ؛ كما أنها ستخضع داخل المتحف لأعمال الترميم الأولي والتعقيم والتوثيق لها.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية قد افتتح جزئيا في شهر فبراير الماضي. حيث تم افتتاح قاعة للعرض المؤقت يعرض فيها تاريخ تطوير 4 صناعات منذ عصر ما قبل الأسرات و حتي العصر الحديث. و هذة الصناعات هي صناعة الفخار و النسيج والتجارة والمصاغ.

ومن المقرر ان يضم المتحف عدد من القطع الاثرية التي توضح تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور والحقب التاريخية المختلفة منذ بداية عصور ما قبل التاريخ وحتي العصر الحديث، كما ستشمل علي عدد من المواضيع منها النيل، الكتابة، المعتقدات الدينيه، الدولة والمجتمع، الثقافة المادية، وفجر الحضارة. كما يتميز المتحف بوجود شاشات عرض تسمح للزائر التعرف علي العاصمة القديمة والأماكن المحيطة بها.