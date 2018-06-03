الآثار تنفي تسجيل مأذنة جامع الطيب بقنا

دعاء محمودنفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما نشر ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل مئذنة جامع الطيب بمدينة قوص بمحافظة قنا في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة، والمسجد والمئذنة غير مسجلين.وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس

دعاء محمود

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما نشر ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيل مئذنة جامع الطيب بمدينة قوص بمحافظة قنا في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مؤكدًا أنه عارٍ تمامًا من الصحة، والمسجد والمئذنة غير مسجلين.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، أنه لم يتم تسجيل المئذنة من قبل كما أشيع، رغم أن المئذنة كانت أقدم جزء متبقي من المسجد الذي قامت وزارة الأوقاف بهدمه وإعادة بنائه عام 2005 بسبب سوء حالته الإنشائية، إلا أنه لم يتم عرض تسجيلها نظرا لتردي حالتها الإنشائية وعدم توافر شروط تسجيلها كأثر طبقا للمعايير الأثرية.

وقال مصطفى محمود مدير عام آثار مصر العليا، إن المئذنة تقع أعلى تل ترابي، وفي حالة تدهور شامل حيث إنها كانت تعاني من شروخ نافذة في القاعدة مما أدى إلى انهيارها.