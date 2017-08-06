الآثار تنفي العثور على مقبرة الملك ستى الثاني بالمنيا

دعاء محمود نفى الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، العثور على مقبرة الملك سيتي الثاني أسفل أحد المنازل بمحافظة المنيا. وأوضح العشماوي، أن شرطة السياحة والآثار ألقت صباح اليوم الأحد، القبض على أحد المواطنين قام بالتنقيب عن الآثار والحفر خلسة أسفل منزله بقرية سمالوط، وتم العثور

دعاء محمود

نفى الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، العثور على مقبرة الملك سيتي الثاني أسفل أحد المنازل بمحافظة المنيا.

وأوضح العشماوي، أن شرطة السياحة والآثار ألقت صباح اليوم الأحد، القبض على أحد المواطنين قام بالتنقيب عن الآثار والحفر خلسة أسفل منزله بقرية سمالوط، وتم العثور على بعض القطع الأثرية من عصر الملك ستي الثاني، ولكنها ليست مقبرة كاملة كما جاء بالخبر.

وأشار إلى أن الشرطة قبضت على المتهم وتحفظت على المنزل لحين الانتهاء من المعاينة والتحقيقات.

وأضاف أنه جار الآن تشكيل لجنة أثرية من وزارة الآثار، برئاسة الأثري جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطى، لمعاينة المنزل وما إذا كان يحوي قطعا أثرية أخرى.

وقال السمسطاوي أن القطع التي تم ضبطها أسفل المنزل حتى الآن تتمثل في لوحة حجرية عليها خرطوش للملك سيتي الثاني، وبعض الأواني الفخارية، ونقش عليه نصف تاج ملكي وحوض يوناني روماني.

