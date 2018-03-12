الآثار تنفي إرسال وفد لفحص التابوت المضبوط بالكويت

دعاء محمودنفي شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الاثار، إرسال وفد من الوزارة أمس ،الأحد، خصيصاً لفحص ومتابعة التابوت المضبوط فى مطار الكويت، مؤكداً أن الوفد غادر لحضور مؤتمر للأثار بالكويت.وأضاف عبد الجواد لـ"المال"، أن الوزارة طالبت بعودة التابوت إلي مصر لحسم هويته

دعاء محمود





نفي شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الاثار، إرسال وفد من الوزارة أمس ،الأحد، خصيصاً لفحص ومتابعة التابوت المضبوط فى مطار الكويت، مؤكداً أن الوفد غادر لحضور مؤتمر للأثار بالكويت.







وأضاف عبد الجواد لـ”المال”، أن الوزارة طالبت بعودة التابوت إلي مصر لحسم هويته و أثريته من عدمه و ذلك بعد دراسته في معامل الوزارة و من قبل المتخصصين الأثريين

وأوضح أن اللجنة الاثرية التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون بدولة الكويت لفحص التابوت تعذر عليها تحديد أثريته لأن سطحه مغطي بطبقة من الأتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة .







وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى فتحت تحقيقات موسعة داخل قرية البضائع، لكشف لغز تصدير طرد شخصى يحتوى على “كنبتين” إلى الكويت، يتضمن تابوتا أثريا.







وأكد عبد الجواد أن الإدارة دورها إسترداد الأثار المصرية من الخارج بينما تتولي الجهات الأخري التحقيق في الواقعة، مشيراً إلي أنه لا يعلم اي نتائج عن التحقيقات.







والجدير بالذكر أن وزارة الاثار كانت قد خاطبت وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع الحكومة الكويتية للوقوف علي حقيقة أمر التابوت و التأكد من أثريته و قد رحبت الحكومة الكويتية بالتعاون مع السلطات المصرية لإعادة التابوت.



