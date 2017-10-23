الآثار تنفي إدراج المعبد اليهودي بقائمة المباني المهددة بالخطر

دعاء محمودأكدت الدكتورة ياسمين الشاذلي، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية، مسئول ملف التعاون الدولي بوزارة الآثار، أن معبد "الياهوهنابي" بالإسكندرية، والمعروف باسم المعبد اليهودي، ليس على قائمة الآثار المهددة باليونسكو.وأضافت أن الصندوق الدولي للآثار غير تابع لمنظمة اليونسكو علي الإطلاق ب



دعاء محمود

أكدت الدكتورة ياسمين الشاذلي، المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية، مسئول ملف التعاون الدولي بوزارة الآثار، أن معبد “الياهوهنابي” بالإسكندرية، والمعروف باسم المعبد اليهودي، ليس على قائمة الآثار المهددة باليونسكو.

وأضافت أن الصندوق الدولي للآثار غير تابع لمنظمة اليونسكو علي الإطلاق بل هو منظمة غير حكومية غير هادفة للربح.



جاء ذلك رداً علي ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، بشأن قيام الصندوق الدولي للآثار التابع لمنظمة اليونسكو بوضع معبد “الياهوهنابي” بالإسكندرية، والمعروف باسم المعبد اليهودي، على قائمة المباني الأثرية المهددة بالخطر، ضمن 24 مبنى آخر.



ولفتت إلى أنه طبقا لقواعد وقوانين الصندوق، يمكن لأي شخص أو جهة حسب رؤيتها التقدم بترشيح أي مبنى أثري على قائمة هذا الصندوق دون وجود دراسة كاملة تثبت أن المبنى يواجه خطرا حقيقيا وأنه لا يحصل على التمويل اللازم لإنقاذه.

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي نفس الأهمية لكل آثارها وتراثها سواء فرعونية أو يهودية أو قبطية أو إسلامية، وأن الحكومة المصرية خصصت 100 مليون جنيه لتمويل مشروع ترميم المعبد، والذي بدأ بالفعل منذ أغسطس الماضي وسينتهي خلال 8 أشهر.