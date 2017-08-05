الآثار تنفى تسجيل حمام أبو الدهب لديها

مها يونس



أكد محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالي، أن عقار “حمام أبو الدهب العثماني” الكائن بشارع فؤاد والذي تعرض لمحاولات الهدم، لا يتبع وزارة الآثار وغير مسجل في عداد الآثار الإسلامية، كما أنه لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.



جاء ذلك ردا على ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض حمام أبو الدهب العثماني لمحالاوت الهدم باعتباره أثرياً.



وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد أصدر أمس قرارا بإيقاف أعمال هدم عقار حمام دهب الأثري، حفاظا على أثريته، وتحويل جميع المسئولين عن إصدار قرار الهدم للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا أنه لن يتهاون في تطبيق أقصى العقوبات على كل من يتسبب في الإهمال بالحفاظ على المباني الأثرية والتي لها قيمة كبيرة وخروجها من مجلد التراث.



و أشار “متولي” إلى أنه سبق معاينة حمام أبو الدهب أكثر من مرة، من خلال لجان متخصصة من وزارة الآثار وصدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعدم تسجيله لفقده معظم عناصرة المعمارية الرئيسية.



وناشد متولي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وإشعال غضب المواطنين والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.



يذكر أن منطقة آثار الإسكندرية مسجل بها حمام علي بك المصري بمنطقة اللبان، بالإضافة لخمسة صهاريج، وهي: صهريج بن النبية بشارع السلطان حسين، وصهريج دار إسماعيل بشارع شريف؛ وصهريجي بن بطوطة والباب الأخضر باللبان وصهريج المباهما بكوم الدكة.