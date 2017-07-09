الآثار تنظم وقفة بالشموع اليوم في شارع المعز حدادًا على الشهداء

دعاء محمود رحب الأنبا دمتري دميانوس مطران دير سانت كاترين بالدعوة التي وجهها له د. خالد العناني وزير الآثار لحضور الوقفة التي تنظمها الوزارة مساء اليوم بالشموع أمام سبيل محمد على بشارع المعز حدادا على أرواح شهداء الوطن وضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس بمدينة رفح، وذلك على هامش اف

دعاء محمود



رحب الأنبا دمتري دميانوس مطران دير سانت كاترين بالدعوة التي وجهها له د. خالد العناني وزير الآثار لحضور الوقفة التي تنظمها الوزارة مساء اليوم بالشموع أمام سبيل محمد على بشارع المعز حدادا على أرواح شهداء الوطن وضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس بمدينة رفح، وذلك على هامش افتتاح ثلاثة مبانٍ أثرية بالشارع، وهي قاعة محب الدين أبو الطيب وسبيل خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالأنبا، ظهر اليوم الأحد، وقد أكد الأنبا حضوره للمشاركة بالوقفة كما أعرب عن حزنه الشديد لوقع الحادث الإرهابي وقدم تعازيه لجموع الشعب المصري، متمنيا من المولى عز وجل أن ينتهي الإرهاب بمصر في أقرب وقت باعتبارها بلده الثاني. وأهدى العناني لـلأنبا نموذج لعلامة العنخ (مفتاح الحياة)، كما أعطى الأنبا للوزير نسخة من كتاب “تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها” بالإضافة إلى نسخة مقلدة من العهدة النبوية والتي تمثل عهد أمان من الرسول عليه الصلاة والسلام لسكان الدير وكهنته.