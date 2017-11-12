الآثار تنظم مهرجانًا بشارع المعز احتفالًا بأعياد الطفولة

دعاء محمود



تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، تنظم جمعية مصر الإرادة يوم الأحد المقبل مهرجانا بشارع المعز تحت عنوان: “بكرة” وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة.



وقال محمد عبد العزيز مدير عام القاهرة التاريخية إن المهرجان يقام بالتعاون بين وزارتي الآثار والثقافة من خلال الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وإدارة الوعى الأثرى بقطاع الآثار الإسلامية وبرنامج طوف وشوف وهيئة قصور الثقافة.



وأضاف أن الإدارة العامة للقاهرة التاريخية تحرص كل الحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات في مختلف المناسبات، الأمر الذي من شأنه ربط الشعب المصري بالمناطق الأثرية بما يعمل على رفع الوعي الأثري لديهم.



وأشار عبد العزيز إلى أنه من المقرر أن يبدأ المهرجان في العاشرة صباحا ويشمل العديد من الفاعليات منها جولات إرشادية للمعالم التاريخية بشارع المعز وعروض فنية وتنورة وفرقة الآلات الشعبية والاراجوز ومواهب الاطفال المتميزة، بالاضافة إلي الألعاب الشعبية التراثية (صيادين السمك – الحجلة – نط الحبل – التحطيب.



وأوضح عبد العزيز أن المهرجان يستهدف أطفال جمعيات المجتمع المدنى والمدارس من مختلف الجنسيات العربية.



ويشارة إلى أن متحف النسيج بشارع المعز سوف يقيم هو الآخر في التاسعة من صباح الخميس الموافق 16 /11/2017 احتفالية تحت عنوان: “أطفال النسيج” بمناسبة أعياد الطفولة تتضمن جولات إرشادية للأطفال والزوار داخل المتحف للتعريف بملابس الأطفال المصريين عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية بمشاركة العديد من المدارس ودور الأيتام.