الآثار تنجح في وقف بيع قطع أثرية بصالة مزادات بأمريكا

دعاء محمود نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاثة قطع أثرية كانت قد تم تهريبها إلي خارج البلادوتسلمت اليوم الثلاثاء القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلي مصر.وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي الإدارة العامة للآث

دعاء محمود

نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاثة قطع أثرية كانت قد تم تهريبها إلي خارج البلاد

وتسلمت اليوم الثلاثاء القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك تلك القطع تمهيداً لإعادتها إلي مصر.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، أن تلك القطع هي عبارة عن أجزاء من مومياء تتكون من رأس ويدان آدميتان كان قد تم سرقتهم من منطقة وادي الملوك بمدينة الأقصر وتهريبها خارج البلاد عام ١٩٢٧.

وأضاف أنه أثناء عرضهم ضمن قائمة أحد صالات المزادات بمدينة منهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية قامت وحدة مكافحة الإتجار في الآثار التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي بمقاطعة نيويورك بوقف بيعهم وضبطهم.

وأشار عبد الجواد إلي أنه فور ضبط تلك القطع قامت السلطات الأمريكية بالتواصل مع وزارة الآثار والتي بدورها تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازم نحو استردادها وتسليمها إلي القنصلية المصرية وإعادتها إلي أرض الوطن.

كما أعرب عبد الجواد عن كامل تقديره لمجهودات وزارة الخارجية وكافة السلطات الأمريكية المعنية، لأسترداد تلك القطع الأثرية المصرية. وهو الأمر الذي يؤكد عمق وتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في هذا الشأن.