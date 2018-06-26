الآثار تنتهي من ترميم الجهة الشمالية لهرم سنفرو

دعاء محمودأنهت وزارة الآثار، أعمال ترميم الجهة الشمالية لهرم سنفرو الجنوبي بمنطقة دهشور، والمعروف بالهرم المنحني.وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم: "أعمال الترميم امتدت من قاعدة الهرم وحتى ارتفاع 4م تقريباً، وجمع فريق العمل الأحجار المتساقطة حول الهرم وإعادتها إلى أماكنها الأصلية، كم

دعاء محمود

أنهت وزارة الآثار، أعمال ترميم الجهة الشمالية لهرم سنفرو الجنوبي بمنطقة دهشور، والمعروف بالهرم المنحني.

وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للترميم: “أعمال الترميم امتدت من قاعدة الهرم وحتى ارتفاع 4م تقريباً، وجمع فريق العمل الأحجار المتساقطة حول الهرم وإعادتها إلى أماكنها الأصلية، كما تم ملئ الفواصل بين مداميك الأحجار التي فقدت مونتها بسبب عوامل التعرية، مع الحفاظ على القيمة الأثرية للهرم”.

وأضاف سنبل، في بيان صدر عن وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء: “أعمال الترميم ما زالت مستمرة حتى الانتهاء من ترميم الجهات الثلاث الأخرى للهرم وإعادة جميع الأحجار المتساقطة إلى أماكنها الأصلية، وجارٍ وضع خطة لترميم الهرم من الداخل بعد الانتهاء من أعمال الترميم الخارجي”.

‎ويعد الهرم المنحنى، ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي‫ للملك سنفرو المعروف باسم ‬الهرم الأحمر‫، إذ يبلغ ارتفاعه 98م وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج ويُقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشاكل إنشائية ظهرت عند التنفيذ.