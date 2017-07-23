الآثار تنتهى من فك اللوحة المكتشفة بالبحيرة

سمر السيدقالت وزارة الآثار فى بيان صحفى إن الوزارة انتهت بالتعاون مع محافظة البحيرة من أعمال فك اللوحة الأثرية المكتشفة بجوار أساسات مئذنة مسجد أبو شوشة بقرية ديروط بالبحيرة.وقال محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية إنه تم إيداع اللوحة بصفة مؤقتة بمخزن رشيد تمهيدا لإجراء أعمال

سمر السيد

قالت وزارة الآثار فى بيان صحفى إن الوزارة انتهت بالتعاون مع محافظة البحيرة من أعمال فك اللوحة الأثرية المكتشفة بجوار أساسات مئذنة مسجد أبو شوشة بقرية ديروط بالبحيرة.

وقال محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية إنه تم إيداع اللوحة بصفة مؤقتة بمخزن رشيد تمهيدا لإجراء أعمال الدراسة اللازمة لها، لتوضع بعد ذلك بصفة دائمة بمخازن تل اليهودية بمحافظة الدقهلية.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه تم الكشف عن هذه اللوحة أثناء أعمال ترميم المسجد، وتم إجراء أعمال التنظيف والترميم الأولى لها بالموقع عن طريق فريق عمل من مرممى الوزارة بالتعاون مع الادارة الهندسية بالمنطقة مرممى وتبين من خلال الدراسة الأولية أنها حفر عليها نقوش باللغة المصرية القديمة ولكن لم يتم الى الآن تحديد الأسرة الفرعونية التى تنتمى لها.

وأعرب عبد اللطيف عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الاثار ومحافظة البحيرة، مؤكدا أنه ناقش اليوم على هامش زيارته للمحافظة مع المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة العديد من الموضوعات الخاصة بالشأن الأثرى والمناطق الأثرية التى تعج بها المحافظة من مختلف العصور.

يذكر أن اللوحة فى حالة جيدة من الحفظ وهى عبارة عن كتلة مستطيلة من الحجر الرملى بطول 2.5 م وعرض 50 سم وسمك 35 سم تقريبا، حفر عليها نقوش باللغة المصرية القديمة.