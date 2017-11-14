الآثار تكشف عن مومياء ترجع إلى العصر اليوناني الروماني

دعاء محمود: اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الروسية العاملة بمنطقة دير البنات الآثرية الواقعة بجوار دير الملاك غبريال بقرية قلمشاه، مركز أطسا بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، عن تابوت خشبي به مومياء يرجع للعصر اليوناني الروماني. وأوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن الب

دعاء محمود:



اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الروسية العاملة بمنطقة دير البنات الآثرية الواقعة بجوار دير الملاك غبريال بقرية قلمشاه، مركز أطسا بالقرب من مدينة الفيوم الجديدة، عن تابوت خشبي به مومياء يرجع للعصر اليوناني الروماني.

وأوضح مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن البعثة عثرت داخل التابوت علي مومياء في حالة جيدة من الحفظ ملفوفة بالكتان، ويعلو الرأس قناع علي هـيئة آدمية من الكرتوناج الملون باللون الأزرق واللون الذهبي، مشيرا إلى أن القناع مزين برسم للآلهة السماء “خِبر” أما الصدر فصور عليه الآلهة إيزيس وأسفل القدمين يوجد رسم لقبقاب من اللون الأبيض.



وقال محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، إن البعثة قامت بعمل الترميم الأولي للتابوت والمومياء، حيث وجد التابوت في حالة سيئة من الحفظ، فالغطاء مكسور والقاعدة بها شروخ عديدة وخالية من النقوش، وقد تم نقل التابوت والمومياء إلي المخازن للدراسة واستكمال أعمال الترميم.

وجدير بالذكر أن البعثة الروسية تابعة للمعهد الروسي للدراسات الشرقية برئاسة د. جالينا بلوفا وتعمل في هذه المنطقة منذ حوالي سبعة سنوات، وتتكون المنطقة من جزئين القسم الأول عبارة عن أطلال كنيسة ودير، حيث يحتوي على بقايا مائدة طعام، أما الجزء الثاني فعبارة عن جبانة ترجع إلى عدة فترات زمنية مختلفة تشمل العصر اليوناني الروماني والفترة القبطية المبكرة، والتى تم اكتشاف العديد من الدفنات بها معظمها دفنات صغيرة داخل صناديق خشبية، إضافة إلي المومياوات الملفوفة بلفائف كتانية ورسوم ملونة ومذهبة، لكن بدون أى كتابات ودفنات أخري ترجع إلى الفترة القبطية وبها صلبان وأساور معدنية (نحاس وحديد) وبعض قطع النسيج.