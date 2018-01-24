الآثار تقيم معرضين مؤقتين بمتحف الأقصر

دعاء محموديستضيف متحف الأقصر غدا الخميس معرضين مؤقتين للآثار المصرية، يستمران لمدة 3 أشهر، ويضمان عددا من القطع الأثرية، من نتاج أعمال حفائر البعثتين الأثريتين المصرية والسويسرية لعام 2017، والعاملتين بمنطقة ذراع أبو النجا.وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن الوزارة حريصة كل



دعاء محمود

يستضيف متحف الأقصر غدا الخميس معرضين مؤقتين للآثار المصرية، يستمران لمدة 3 أشهر، ويضمان عددا من القطع الأثرية، من نتاج أعمال حفائر البعثتين الأثريتين المصرية والسويسرية لعام 2017، والعاملتين بمنطقة ذراع أبو النجا.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن الوزارة حريصة كل الحرص على إقامة تلك المعارض المؤقتة من الحين والآخر بمختلف المتاحف المصرية علي مستوي الجمهورية، ما يسهم في جذب المصريين والأجانب لزيارتها والتمتع بمشاهدة كل ما هو جديد في مجال الآثار وآخر المكتشفات الأثرية.

وأعربت صلاح عن كامل تقديرها لمختلف البعثات الأثرية العاملة في مصر لاهتمامها بالمشاركة في مثل هذه المعارض، نظرا لإثرائها المتاحف خلال فترة عرضها بإضافته قطعا جديدة.

وأكدت أن إقامة معرضين مؤقتين بمتحف الأقصر في هذا التوقيت يأتي بالتزامن مع بدء موسم سياحي جديد، تشهد فيه محافظة الأقصر نشاطا سياحيا ملحوظا، سيعمل بشكل كبير في نجاحهما وتشجيع السائحين على زيارة المتحف وهو ما تهدف إليه الوزارة في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي بالإسكندرية ومتحف الأقصر كانت قد استضافت خلال الآونة الأخيرة عددا من المعارض المؤقتة أقامها قطاع المتاحف بشكل تنظيمي، بحيث يتم عرض نتاج البعثات العاملة في الوجه البحري والإسكندرية بالمتحف القومي، أما بعثات الجنوب فيتم عرض نتاج حفائرها بمتحف الأقصر، ويستضيف المتحف المصري المعارض المؤقتة ذات الصلة بمحافظة القاهرة وأحيانا خارجها.