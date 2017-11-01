الآثار تفتتح موقع الجبانة الأثرية لعمال الأهرامات

دعاء محمود

افتتحت اليوم الأربعاء، وزارة الآثار موقع جبانة العمال بالجبل القبلي بمنطقة آثار الهرم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990 بعد الانتهاء من أعمال الترميم و التطوير اللازمة لها و ذلك في إطار خطة الوزارة في تطوير و إعداد المواقع الأثرية المغلقة و فتحها للجمهور .



وأوضح دكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أن موقع جبانة العمال تم تطويره وتجهيزه بما يتلائم مع قيمته التاريخية و الأثرية لتسهيل عملية الزيارته، كما تم وضع اللوحات و اللافتات الإرشادية باللغتين العربية والإنجليزية .



وأشار د. عشماوي أنه تم طرح تذاكر لزيارة الجبانة لتشمل دخول ثلاثة مقابر هي مقبرة بتاح شبسس، ونفر ثث، وبتتي، بحد أدنى 5 أفراد في الزيارة الواحدة علي أن تكون الزيارة تحت إشراف أثري من منطقة اثار الهرم .



ومن جانبه قال د. شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية، إن مقابر العمال اكتشفت عام 1990 علي يد عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس، وأن مقبرة بتاح شبسس هي أول مقبرة تم العثور عليها في جبانة العمال أما مقبرة نفر ثث فهي تخص المشرف علي القصر الملكي و هي في حالة جيدة من الحفظ و بها بابين وهميين و جدرانها مازالت تحتفظ بالنقوش .



أما مقبرة بتتي فهي تخص المشرف عن الصبية العاملين في مشروع بناء الهرم و هي مقبرة مليئة بنصوص اللعنات كمحاولة من صاحبها لحمايتها من عبث اللصوص.

















وأشار أشرف محي مدير عام آثار منطقة أهرامات الجيزة أن المنطقة قامت بغلق مقبرتي “قار، و ايدو” بالجبانة الشرقية وذلك للقيام بأعمال الترميم والصيانة بهما،









وفي نفس الوقت تم فتح مقبرتين أخرتين في نفس الجبانة ، وذلك بعد إنتهاء أعمال الصيانة والترميم اللازم لهما وهما “خوفو خع إف”، ومقبرة “سشم نفر 4 “.











وأضاف محي أن مقبرة “خوفو خع إف” تخص ابن الملك خوفو والذي حمل ألقاب عديدة مثل الأمير الوراثي، وكاهن خوفو، وأمين خزانة مصر السفلى. ترجع هذه المقبرة لعصر الأسرة الرابعة، و قد تمت بعض الإضافات عليها لاحقاً خلال العصر المتأخر و العصر البطلمي .











أما عن مقبرة “سشم نفر ٤” فهي ترجع إلي عصر نهاية الأسرة الخامسة وبداية السادسة، وحمل صاحبها لقب (كاتم أسرار الملك).





وتضم المقبرة مناظر لصاحب المقبرة مع عائلته، بالإضافة إلى مناظر صناعة الفخار، وذبح الثيران، وصيد الطيور والحيوانات .













