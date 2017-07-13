الآثار تفتتح معرض 30 عامًا حفائر بمدخل مصر الشرقى

العنانى يُكرم فاروق حسنى لإسهامه فى كشف الحفائر بسيناءمها يونسافتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، معرضًا للصور حمل عنوان: "ثلاثون عامًا حفائر بالمدخل الشرقى لمصر 1987-2017"، والذى يستضيفه متحف الآثار بالمكتبة فى الفترة من 13-30 يوليو 2017

العنانى يُكرم فاروق حسنى لإسهامه فى كشف الحفائر بسيناء

مها يونس

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، منذ قليل، معرضًا للصور حمل عنوان: “ثلاثون عامًا حفائر بالمدخل الشرقى لمصر 1987-2017″، والذى يستضيفه متحف الآثار بالمكتبة فى الفترة من 13-30 يوليو 2017.

ويضم المعرض 1000 صورة للحفائر والمواقع الأثرية توضح أعمال حفائر البعثات المصرية والأجنبية ونتائجها فى 15 موقعًا أثريًّا شرق وغرب قناة السويس، إضافة إلى جميع الاكتشافات الخاصة بالقلاع العسكرية وتاريخ العمارة العسكرية فى شمال سيناء، والتى كانت تعتبر طريق القلاع بين مصر وفلسطين منذ عصر الدولة الوسطى مرورًا بعصر الانتقال الثانى وعصر الدولة الحديثة والعصر الصاوى حتى العصر اليونانى الروماني.

وخلال الافتتاح قام “عناني” بتكريم كل من أسهم وساند الحفائر المصرية فى سيناء للكشف عن تاريخ مصر العسكرى والعربى منذ أقدم العصور، ومن أبرزهم فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق فى ظل عدم حضوره، والدكتور أحمد قدرى رئيس هيئة الآثار الأسبق، ووزراء الآثار ورؤساء هيئة الآثار المصرية السابقين.

جاء ذلك بالإضافة إلى تكريم مديرى البعثات الأثرية بحفائر سيناء والآثرين المصريين والعمال من أبناء سيناء المشاركين فيها.

فيما عُرض خلال الافتتاح فيلمًا وثائقيًا روى تاريخ أول حفائر مصرية بدأت بالتنقيب فى العديد من المواقع الأثرية بغرب وشرق سيناء منذ عام 1993، ووقائع عملية استرداد آثار سيناء من إسرائيل عام 1993-1994، حيث كانت تحت سيطرة إسرائيل وقت احتلالها جنوب سيناء.