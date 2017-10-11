الآثار تفتتح معرضًا للصور الفوتوغرافية بمتحف الفن الإسلامى

دعاء محمودافتتح متحف الفن الإسلامي، تحت عنوان "عدسه"، معرض للصور الفوتوغرافية عن مقتنيات المتحف وقاعاته، صرحت بذلك إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، موضحة أن المعرض يضم 66 صورة.وخلال مراسم الافتتاح منح المتحف جائزة لصاحب أفضل صورة، وهي عبارة عن تصريح سنوي لدخول جميع الأماكن الأثرية مجانًا.من جانب

دعاء محمود

افتتح متحف الفن الإسلامي، تحت عنوان “عدسه”، معرض للصور الفوتوغرافية عن مقتنيات المتحف وقاعاته، صرحت بذلك إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، موضحة أن المعرض يضم 66 صورة.

وخلال مراسم الافتتاح منح المتحف جائزة لصاحب أفضل صورة، وهي عبارة عن تصريح سنوي لدخول جميع الأماكن الأثرية مجانًا.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام المتحف، أن المعرض سيستمر لمدة شهر داخل الجاليري الخاص بالمتحف، ثم يجوب العديد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، للترويج للمتحف ورفع الوعي الأثري لدي جميع طوائف الشعب المصري، وتعريفهم بآثارهم وتراثهم.

وأكد الدكتور عثمان أن من أوائل المحافظات التي ستستقبل هذا المعرض، محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.