الآثار تفتتح مشروع ترميم منطقة باب الوزير.. السبت

دعاء محموديفتتح خالد العناني، وزير الآثار، صباح السبت المقبل، مشروع ترميم منطقة باب الوزير، والذي يتكون من ثلاثة مبان أثرية هي البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة، بحضور مجموعة من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العام

دعاء محمود

يفتتح خالد العناني، وزير الآثار، صباح السبت المقبل، مشروع ترميم منطقة باب الوزير، والذي يتكون من ثلاثة مبان أثرية هي البيماريستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي وبوابة درب اللبانة، بحضور مجموعة من السفراء ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر وقيادات وزارة الآثار وعدد من الشخصيات العامة.





وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام القاهرة التاريخية، أن هذا المشروع يعد المرحلة الثانية من مشروع ترميم مجموعة باب الوزير بالكامل، والذي يتضمن 6 مبانٍ أثرية تم افتتاح ثلاثة منها في عام 2015 وهي مسجد وحوض دواب ودار مناسبات أيتمش البجاسي، بخلاف ثلاثة مبان سيتم افتتاحها يوم السبت.

وأضاف أن المشروع بدأ عام 2006 إلا أنه توقف عدة مرات بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وما صاحبها من تأثر الموارد المالية للوزارة، بالإضافة إلى وجود تعديات على المباني الأثرية. وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 26 مليون جنيه بتمويل ذاتي من وزارة الآثار.

أما عن أعمال الترميم فأفاد عبد العزيز بأنها تضمنت أعمال الترميم المعماري والإنشائي والدقيق للمباني الثلاثة بهدف الحفاظ عليها بشكل خاص، وعلى معالم مدينة القاهرة التاريخية بشكل عام، بما يتوازى مع كونها أحد أهم المدن المسجلة على قائمة التراث العالمي.

واستطرد قائلًا إنه تم خلال أعمال الترميم معالجة الشروخ الموجودة بالحوائط وتغيير الأحجار التالفة بأخرى سليمة من نفس مواصفات أحجار الحوائط الأصلية، وأعمال العزل لمنع تسرب المياه وعمل شبكة لتجميع وصرف المياه، وترميم واستكمال العناصر الخشبية والزخرفية بالمباني الثلاثة.

وأشار عبد العزيز إلى أن الانتهاء من أعمال الترميم تأتي تمهيدًا للبدء في مشروع إعادة توظيف بيمارستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي، في ضوء موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لتأهيل المنطقة بما يخدم ساكنيها والمجتمع المحيط بها.

وأكد أن أهمية هذا المشروع لا تكمن في أعمال ترميم وصيانة للمباني الثلاثة فحسب، بل أسفرت عن العثور على عدد من المكتشفات الأثرية لأول مرة. ففي بيمارستان المؤيدي تم الكشف عن نفق كان معظمه مدفونًا ومليئًا بالرديم والمخلفات وهو حيلة معمارية لجأ إليها معماريو العصر المملوكي لمراعاة حق تنظيم الطريق قديمًا بمدينة القاهرة التاريخية. بالإضافة إلى صهريج يقع أسفل المصلى الملحق بالبيمارستان وبئر أسفل الإيوان الجنوبي الشرقي لقاعة الرجال، بجانب العديد من الزخارف بواجهة البيمارستان الرئيسيىة لم تكن واضحة المعالم.

ويعود بيمارستان المؤيدي للعصر المملوكي وهو ثاني بيمارستان باق على مستوى الجمهورية بعد بيمارستان قلاوون بشارع المعز، بالإضافة إلى أنه واحد من أشهر البيمارستانات الباقية على مستوى العالم.

أما تكية البسطامي فقد تم اكتشاف جدارية تعرف باسم المحراب والقلب المنير بإحدى خلوات التكية وهي عبارة عن مستطيل مؤطر بداخله محراب يتوسطه بخارية بمركزها قلب محاط بعقد من وريقات نباتية ثلاثية على أرضية من ورود مرسومة باللون الوردي. ويوجد أسفل البخارية نصف بخارية أخرى يتوسها ابريق بدنه وفوهته على شكل قلب، بالإضافة إلى العثور على كتابات ورسوم ملاط قاعة الدرس أسفل طبقات البياض القديمة وهي تمثل تدريبات على الخط، ومنامة دفن بعقد مدبب منكسر أسفل أرضية الإيوان الشرقي، وصهريج ملحق بالتكية البسطامية بالفناء الخلفي.



