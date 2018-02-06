الآثار تفاضل بين 10 عروض لشراء 35 أتوبيساً كهربائياً لخدمة منطقة الأهرامات

دعاء محمود قال الدكتور محمد إسماعيل، المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، إن الوزارة تفاضل حاليًا بين 10 عروض من قبل شركات مصرية، وذلك لشراء 35 أتوبيسًا كهربائيًا بدورين، يتم استيرادها من دولة إسبانيا، وذلك بهدف نقل الزائرين…

دعاء محمود

قال الدكتور محمد إسماعيل، المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، إن الوزارة تفاضل حاليًا بين 10 عروض من قبل شركات مصرية، وذلك لشراء 35 أتوبيسًا كهربائيًا بدورين، يتم استيرادها من دولة إسبانيا، وذلك بهدف نقل الزائرين داخل منطقة الهرم، حيث تستغرق الرحلة الواحدة 35 دقيقة.

وأضاف إسماعيل لـ«المال»، أن الشركة التى سيتم الاتفاق معها ستحصل على نسبة من أرباح سعر التذكرة، على أن تشترى العربات وإدارتها وعمل الصيانة الدورية لها، موضحًا أن النسبة لم يتم تحديدها بعد.

وأكد إسماعيل أن أعداد الأتوبيسات قابلة للزيادة، وذلك وفقًا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية وافتتاحها منتصف العام الحالى، متابعًا أنه تم صرف نحو 400 مليون جنيه على المشروع بخلاف 151 مليون جنيه تم صرفها قبل توقف العمل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، فى أبريل 2016، على تقديم دعم مالى لوزارة الآثار، بقيمة مليار و72 مليون جنيه؛ بهدف الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية بمنطقة هضبة الأهرامات، واستراحة الملك فاروق، وقصر البارون، وقصر الكسان، وقصر محمد على بشبرا، والمعبد اليهودى، والمتحف اليونانى الرومانى.

وبدأ مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية عام 2009، وكان من المقرر الانتهاء منه فى 2012، لكن التعثرات المالية لوزارة الآثار، على مدى الأعوام الماضية، أدت إلى عدم الالتزام بالجدول الزمنى.

جاء ذلك على هامش مؤتمر وزارة الاثار، أمس الأول السبت، للإعلان عن كشف أثرى بمنطقة الأهرامات.

من جانبه، قال خالد العنانى وزير الآثار، إن كشف الهرم لن يكون آخر اكتشافات عام 2018، مؤكدًا أنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد لافتتاح متحف تل بسطا خلال الشهر المقبل، إضافة إلى افتتاح متحف سوهاج أبريل المقبل.

وأوضح الوزير أنه خلال منتصف العام سيتم الانتهاء من ترميم وتطوير طريق الكباش بالأقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت تمامًا من أعمال الترميم بمتحف مطروح وسيتم الإعلان عن افتتاحه قريبًا.

ولفت العنانى إلى المقبرة التى تم اكتشافها بمنطقة الأهرامات هى لسيدة تُدعى «حتبت» كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكى خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة من الدولة القديمة وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثرى التى قامت به البعثة الأثرية المصرية فى الجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة برئاسة د.مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وتضم جبانة الجيزة الغربية مقابر لكبار الموظفين من الدولة القديمة، عثر عليها بواسطة البعثات الأثرية السابقة التى توالت على الجبانة منذ عام 1842.

يذكر أن البعثة الأثرية كانت قد بدأت أعمال التنقيب الأثرى أوائل شهر أكتوبر من العام الماضى، وتم ترقيم المقبرة الجديدة برقم «G 9000» للحفاظ على تسلسل المقابر الموجودة.