الآثار تعلن عن فعاليات شارع المعز خلال شهر رمضان

دعاء محمود تبدأ الإدارة العامة للقاهرة التاريخية فى السادس من رمضان أولى فعالياتها احتفالا بحلول رمضان الكريم والتى تستمر حتى 20 من الشهر، حيث تنظم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة.وقال محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن شارع المعز سيشهد ليالى رم

دعاء محمود



تبدأ الإدارة العامة للقاهرة التاريخية فى السادس من رمضان أولى فعالياتها احتفالا بحلول رمضان الكريم والتى تستمر حتى 20 من الشهر، حيث تنظم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال محمد عبد العزيز مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، إن شارع المعز سيشهد ليالى رمضانية تبدأ من الساعة 8:30 مساء وحتى 11:30، ويضم البرنامج مجموعة من الحفلات الفنية والثقافية، والندوات الأدبية والشعرية وفرق الفنون الشعبية لمختلف المحافظات، والتى تعقد في العديد من الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية منها السور الشمالى بجوار باب النصر بشارع البنهاوى، ووكالة بازرعة بالجماليه ومسرح الشاعر بشارع المعز.

ومن جانبه قال شريف فوزى المنسق العام لشارع المعز بالقاهرة التاريخية، إنه ضمن احتفالات شارع المعز بالشهر الكريم سيقام فى الفترة من23 مايو وحتى 2 يونيو معرض للحرف التراثية المختلفة بمقعد الأمير ماماى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ومحافظ القاهرة.

وأشار إلى أن المعرض يضم معروضات بعض صناعات الحرف التراثية التقليدية، لأكثر من 20 حرفيا متخصصا من الدرب الأحمر والجمالية ومنها صناعة النحاس، وشغل الخيامية، والزجاج، والخزف، والكليم، وغيرها من الحرف الأخرى.