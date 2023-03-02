الآثار تعلن عن اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفو بطول 9 أمتار (صور)

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الخميس عن اكتشاف ممر جديد داخل هرم خوفو بطول 9 أمتار.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إعلان تفاصيل مشروع استكشاف الاهرامات بمنطقة أهرامات الجيزة، اليوم.

وأعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع استكشاف الأهرامات “سكان بيراميدز” بدأ من عام 2015 واستمر حتى وقتنا الحالي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن مشروع استكشاف الأهرامات المشروع بدأ مع الإعلان عن وجود فراغ داخل هرم خوفو وهو ما أدى إلى بدء مشروع سكان بيراميدز من خلال إدخال تليسكوب من خلال أحد الفتحات وأظهر وجود ممرا بطول 9 أمتار وعرض 2.10 متر على، وسقف على شكل جملوني.