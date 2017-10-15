الآثار تعلن اكتشاف بقايا معبد لرمسيس الثانى بأبو صير

دعاء محمودنجحت البعثة المصرية التشيكية في الكشف عن بقايا معبد للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة أبو صير بالبدرشين فى محافظة الجيزة. وأوضح مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار أن البعثة كانت قد كشفت في موسم حفائرها الأول بالموقع في عام

دعاء محمود

نجحت البعثة المصرية التشيكية في الكشف عن بقايا معبد للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة أبو صير بالبدرشين فى محافظة الجيزة.

وأوضح مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار أن البعثة كانت قد كشفت في موسم حفائرها الأول بالموقع في عام 2012 عن عدد من الشواهد الأثرية التي تشير إلى وجود معبد كامل بالمنطقة، الأمر الذي دفعها لاستئناف أعمالها من جديد هذا الموسم في نفس الموقع تحديدا للكشف عن أجزاء المعبد كاملا، لأنها عملت خلال أعوام 2013 و 2014 و 2015 في عدة مواقع أخرى.

ومن جانبه قال د.محمد مجاهد نائب مدير البعثة إن مساحة بقايا المعبد المكتشفة تبلغ نحو 32 x 51 متر، وهي تتكون من أساسات من الطوب اللبن لأحد صروح المعبد وفناء خارجي مفتوح يؤدي إلى صالة للأعمدة من الحجر حيث عثر علي بعض حوائطها بقايا ألوان من اللون الأزرق، وفي نهاية هذه الصالة عثرت البعثة علي بقايا سلالم أو منحدر يؤدي إلى مقصورة مقسمة إلى ثلاث حجرات متوازية عليها بقايا مناظر ملونة والتي ساهمت بشكل كبير في تأريخ هذا المعبد.

وأوضح د. ميروسلاف بارتا مدير البعثة التشيكية أن من بين أجزاء المعبد تم العثور على بقايا نقش حفر عليه ألقاب الملك رمسيس الثاني؛ بالاضافة إلى بقايا نقش عليه مناظر ذات صلة وثيقة بآلهة الشمس أمثال “آمون”و”رع” و”نخبت”، وكذلك تمثيل السلطة الملكية وما للملك من قدسية خاصة باعتباره ابن الإله “حورس”على الأرض.

وأكد د. بارتا أن هذا المعبد هو الدليل الوحيد على نشاط الملك رمسيس الثاني في جبانة منف كما يؤكد في نفس الوقت استمرار عبادة إله الشمس “رع” في منطقة أبو أصير والتي ولدت فيها منذ عصر الأسرة الخامسة واستمرت حتى عر الدولة الحديثة بما يدفع ملكا بحجم “رمسيس الثاني” لتكريس معبد لعبادة هذا الإله.